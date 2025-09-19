Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * WASHINGTON POST: «TRUMP BLOCCA 400 MILIONI DI AIUTI MILITARI A TAIWAN, PUNTA AD UN ACCORDO CON LA CINA»

07.01 - venerdì 19 settembre 2025

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha approvato 400 milioni di dollari di aiuti militari a Taiwan. Perché cerca di trovare un accordo commerciale con la Cina. Ha riferito il Washington Post citando delle fonti.

US President Donald Trump has not approved $400 million of military aid to Taiwan because he seeks to strike a trade deal with China, The Washington Post reported citing sources.

