Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * WAFA: «90 PERSONE INTRAPPOLATE IN UN OSPEDALE DI GAZA, DOPO UN BOMBARDAMENTO ISRAELIANO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.43 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno 90 persone sono state bloccate in un edificio ospedaliero a Gaza City a seguito di un bombardamento da parte delle Forze di Difesa Israeliane, ha riferito WAFA.

Medici e pazienti sono rimasti intrappolati all’interno dell’ospedale Al Helou a Gaza City.

La struttura medica ospita un reparto di oncologia e un’unità neonatale dove vengono assistiti 12 bambini prematuri.

///

At least 90 people have been blocked in a hospital building in Gaza City following a shelling attack by the Israel Defense Forces, WAFA reported.

Doctors and patients remain trapped inside Al Helou Hospital in Gaza City.

The medical facility hosts a cancer ward and a neonatal unit where 12 premature babies are being cared for.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.