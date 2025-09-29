TASS (TELEGRAM) * WAFA: «90 PERSONE INTRAPPOLATE IN UN OSPEDALE DI GAZA, DOPO UN BOMBARDAMENTO ISRAELIANO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Almeno 90 persone sono state bloccate in un edificio ospedaliero a Gaza City a seguito di un bombardamento da parte delle Forze di Difesa Israeliane, ha riferito WAFA.
Medici e pazienti sono rimasti intrappolati all’interno dell’ospedale Al Helou a Gaza City.
La struttura medica ospita un reparto di oncologia e un’unità neonatale dove vengono assistiti 12 bambini prematuri.
///
At least 90 people have been blocked in a hospital building in Gaza City following a shelling attack by the Israel Defense Forces, WAFA reported.
Doctors and patients remain trapped inside Al Helou Hospital in Gaza City.
The medical facility hosts a cancer ward and a neonatal unit where 12 premature babies are being cared for.