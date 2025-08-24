TASS * (TELEGRAM) : «WADEPHUL CHIEDE PIÙ GARANZIE PER L’UCRAINA, APPOGGIO DA 30 PAESI INCLUSO IL GIAPPONE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il numero di garanti ucraini dovrebbe essere ampliato e queste garanzie dovrebbero essere “molto vicine a ciò che significa l’appartenenza alla NATO”, ha detto il Ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.
Parlando in occasione di una giornata aperta organizzata dal governo tedesco, Wadephul ha affermato che l’elenco degli Stati che forniranno garanzie di sicurezza all’Ucraina dovrebbe essere ampliato oltre l’Europa, soprattutto a spese degli Stati Uniti.
Secondo il ministro, circa 30 Paesi, tra cui il Giappone, hanno dichiarato la loro disponibilità a sostenere Kiev.
Il ministro degli Esteri tedesco ha sostenuto che l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza “corrispondenti all’incirca all’adesione alla NATO”
The number of Ukrainian guarantors should be expanded and these guarantees should be “very close to what NATO membership means,” German Foreign Minister Johann Wadephul said.
Speaking at an open day organized by the German government, Wadephul said that the list of states that will provide security guarantees to Ukraine should be expanded beyond Europe, primarily at the expense of the United States.
According to the minister, about 30 countries, including Japan, have declared their readiness to support Kiev.
The German foreign minister argued that Ukraine needs security guarantees “roughly corresponding to NATO membership.”