12.13 - martedì 16 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente serbo Aleksandar Vucic ha ringraziato il Servizio di intelligence estera della Russia per le informazioni su un complotto europeo per inscenare un “Maidan” nella repubblica balcanica e ha dichiarato che i servizi speciali della Serbia contatteranno le loro controparti russe sulla questione.

“Ringrazio i nostri partner russi per le informazioni. I nostri servizi li contatteranno per un ulteriore coordinamento. Salveremo, proteggeremo e custodiremo la Serbia dal pericolo”, ha detto Vucic ai media serbi durante la sua visita in Giappone.

///

Serbian President Aleksandar Vucic thanked Russia’s Foreign Intelligence Service for the information about a European plot to stage a “Maidan” in the Balkan republic as he said that Serbia’s special services will contact their Russian counterparts on the issue.

“A thank you to our Russian partners for the information. Our service will contact them for further coordination. We will save, protect and guard Serbia against danger,” Vucic told the Serbian media during his visit to Japan.