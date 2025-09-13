TASS (TELEGRAM) * VUCIC, «I SERVIZI SPECIALI DI DIVERSI PAESI FINANZIANO LE PROTESTE IN SERBIA, SPESI 4 MILIARDI DI DOLLARI»

10.55 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I servizi speciali di diversi Paesi stanno finanziando le proteste in Serbia, spendendo 4 miliardi di dollari, ha dichiarato il Presidente serbo Aleksandar Vucic.

“Sono stati spesi quattro miliardi di dollari per distruggere lo Stato. Il principale organizzatore delle rivoluzioni colorate viene dall’esterno. Si tratta di dipendenti di vari servizi speciali, e lo fanno da diversi Paesi”, ha detto Vucic in un’intervista a TV Informer.

Ha spiegato di aver dovuto rimanere in silenzio prima, perché così facendo avrebbe violato la neutralità della Serbia nei confronti dei possibili istigatori delle proteste. Tuttavia, ha notato che “questi Paesi sanno che siamo consapevoli di ciò che stanno facendo”

///

The special services of several countries are financing protests in Serbia, spending $4 billion on this, Serbian President Aleksandar Vucic said.

“Four billion dollars have been spent on destroying the state. The main organizer of the color revolutions comes from outside. These are employees of various special services, and they are doing this from several countries,” Vucic said in an interview with TV Informer.

He explained that he had to remain silent before because doing so would have violated Serbia’s neutrality toward the possible instigators of the protests. However, he noted that “these countries know that we are aware of what they are doing.”