TASS (TELEGRAM) * «VON DER LEYEN CHIEDE ALL’UE DI ABBANDONARE LE RISORSE ENERGETICHE DELLA RUSSIA, SÌ ALL’ENERGIA NUCLEARE»

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha invitato l’Unione Europea a liberarsi definitivamente delle risorse energetiche della Russia.
“È tempo di sbarazzarsi definitivamente delle risorse sporche di carbonio provenienti dalla Russia”, ha affermato nel suo discorso annuale sullo stato dell’Unione, in occasione di una sessione del Parlamento europeo a Strasburgo.
“La risposta sarà l’energia pulita europea basata sull’energia nucleare”
President of the European Commission Ursula von der Leyen called on the European Union to permanently get rid of Russia’s energy resources.
“It is time to get rid of dirty carbon resources from Russia for good,” she said in her annual state of the union address at a session of the European Parliament in Strasbourg.
“The answer will be European clean energy based on nuclear energy.”