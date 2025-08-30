Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «VOLPE IN PISTA, LECLERC LA SFIORA DURANTE LE QUALIFICHE DI FORMULA 1» (VIDEO)

17.33 - sabato 30 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Una volpe è entrata in pista durante le qualifiche di Formula 1, evitando per poco di essere colpita dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Il pilota australiano della McLaren Oscar Piastri ha conquistato la pole position per il Gran Premio d’Olanda davanti al suo compagno di squadra Lando Norris.

Video: Formula 1/X

///
A fox ran onto the Formula 1 track during the qualifying session, narrowly avoiding being hit by Charles Leclerc’s Ferrari.

Australian McLaren driver Oscar Piastri grabbed pole position for the Dutch Grand Prix ahead of his teammate Lando Norris.

Video: Formula 1/X

