14.49 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il livello delle minacce militari intorno alla Bielorussia continua ad aumentare nonostante le iniziative di pace di Minsk, ha dichiarato il Segretario di Stato del Consiglio di Sicurezza Alexander Volfovich.

“Vediamo i conflitti militari che scoppiano in diversi angoli del mondo. Il XXI secolo è pieno di eventi negativi di ogni tipo. La situazione nel nostro Paese non fa eccezione. La Bielorussia si trova al centro del continente europeo. Per questo motivo, tutti i processi che si sviluppano nel mondo riguardano anche il nostro Paese”, ha detto ai giornalisti.

“Vediamo solo passi ostili da parte dei nostri vicini europei nei confronti del nostro Paese. Siamo accusati di essere una minaccia per il continente europeo, per quanto assurdo possa sembrare”, ha osservato Volfovich, aggiungendo che Minsk non si sta concentrando sulla militarizzazione o sull’espansione delle sue forze armate.

///

The level of military threats around Belarus keeps rising despite Minsk’s peace initiatives, Security Council State Secretary Alexander Volfovich said.

“We see military conflicts erupting in different corners of the world. The 21st century is filled with all kinds of negative events. The situation around our country is no exception. Belarus is in the center of the European continent. That is why all the processes developing in the world also concern our country,” he told reporters.

“We see only unfriendly steps from our European neighbors regarding our country. We are accused of being a threat to the European continent, no matter how absurd that sounds,” Volfovich noted, adding that Minsk is not focusing on militarization or expanding its armed forces.