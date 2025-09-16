(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I bombardamenti dell’Ucraina sulle aree intorno ai depositi di carburante della centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP) rappresentano una minaccia per tutta l’Europa, ha dichiarato il governatore della Regione di Kherson, Vladimir Saldo.
“Il nemico prende deliberatamente di mira i depositi di combustibile che sono fondamentali per il funzionamento della centrale. Questo crea una minaccia non solo per le regioni vicine, ma per l’intera Europa”, ha dichiarato alla TASS.
Ukraine’s shelling attacks on areas around fuel storage facilities of the Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP) pose a threat to all of Europe, Kherson Region governor Vladimir Saldo said.
“The enemy deliberately targets depots holding fuel that is critical for the plant’s operation. This creates a threat not only to nearby regions but to entire Europe,” he told TASS.