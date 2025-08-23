08.12 - sabato 23 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Qualsiasi impegno ucraino a rinunciare all’appartenenza alla NATO in un accordo di pace potrebbe essere violato, come è successo con gli Accordi di Minsk, ha avvertito il Governatore della Regione di Kherson, Vladimir Saldo.

“L’Ucraina può prometterci che non violerà l’accordo di pace. <Tuttavia, questo non significa che sia sicuro al cento per cento”, ha detto, citando gli Accordi di Minsk come un precedente di leader occidentali che in seguito hanno ammesso di averli usati “per guadagnare tempo, armare l’Ucraina e scatenare il conflitto nel Donbass”

///

Any Ukrainian pledge to renounce NATO membership in a peace deal could be violated, as happened with the Minsk Agreements, Kherson Region Governor Vladimir Saldo warned.

“Ukraine may promise us that it will not violate the peace agreement. <…> However, this does not mean it is one hundred percent certain,” he said, citing the Minsk Agreements as a precedent of Western leaders later admitting to using them “to buy time, to arm Ukraine, and to unleash the conflict in Donbass.”