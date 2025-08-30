TASS (TELEGRAM) * «VERTICE STRAORDINARIO BRICS, LULA PREPARA LA RISPOSTA ALLE MINACCE DEGLI USA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
In risposta alle minacce percepite dagli Stati Uniti, le autorità brasiliane stanno preparando un vertice BRICS straordinario, che potrebbe tenersi in videoconferenza.
I preparativi sono guidati dal consigliere capo del Presidente Celso Amorim, secondo il quotidiano brasiliano Valor Economico, che cita alcune fonti.
Il rapporto ha notato che il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva intende discutere e formulare una risposta congiunta dei membri dei BRICS alle sfide poste dagli Stati Uniti alla cooperazione all’interno del blocco.
In response to perceived threats from the United States, Brazilian authorities are preparing an extraordinary BRICS summit, which may be held via videoconference.
The preparations are being led by the president’s chief advisor Celso Amorim, according to Brazilian newspaper Valor Economico, citing sources.
The report noted that Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva intends to discuss and formulate a joint response by BRICS members to the challenges posed by the United States to cooperation within the bloc.