TASS (TELEGRAM) * VENEZUELA – MADURO, «IN CASO DI AGGRESSIONE DA PARTE DEGLI USA IL PARTITO SOCIALISTA AL POTERE DOVRÀ PASSARE ALLA LOTTA ARMATA»

07.50 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Partito Socialista Unito del Venezuela al potere dovrà passare alla lotta armata in caso di aggressione da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato il Presidente venezuelano Nicolas Maduro.

in caso di aggressione da parte dell’imperialismo statunitense contro il Venezuela, il nostro partito al potere, che riunisce i circoli politici, sociali e culturali della rivoluzione, deve passare urgentemente da forme di lotta non armata a forme di lotta armata”, ha dichiarato Maduro, sottolineando che il popolo venezuelano non accetterà mai la capitolazione e ricordando l’attivazione del piano di difesa attiva del Venezuela, intitolato “Piano di indipendenza 200: resistenza attiva e difensiva permanente”

Ha affermato che “nessuno ha concesso all’impero statunitense il diritto di minacciare il Venezuela, così come minaccia i popoli di tutto il mondo”

The ruling United Socialist Party of Venezuela wil have to transition to armed struggle in the event of aggression from the United States, Venezuelan President Nicolas Maduro stated.

“In case of aggression from US imperialism against Venezuela, our ruling party, which unites political, social, and cultural circles of the revolution, must urgently transition from unarmed to armed forms of struggle,” Maduro stated, stressing that the people of Venezuela will never agree to capitulation and recalling the activation of Venezuela’s active defense plan titled `Independence Plan 200: Permanent Active and Defensive Resistance.’

He said that “no one granted the US empire the right to threaten Venezuela, just as it threatens peoples worldwide.”