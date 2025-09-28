TASS (TELEGRAM) * VANCE: «LE AUTORITÀ USA STANNO DISCUTENDO LA POSSIBILITÀ DI FORNIRE MISSILI TOMAHAWK AI PAESI NATO PER LA CONSEGNA A KIEV»

17.40 - domenica 28 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le autorità statunitensi stanno discutendo la possibilità di fornire missili Tomahawk ai Paesi della NATO per la loro ulteriore consegna a Kiev. La decisione finale spetta a Trump, ha detto il vicepresidente JD Vance in un’intervista a Fox News.
US authorities are discussing the possibility of supplying Tomahawk missiles to NATO countries for their further delivery to Kiev, the final decision is up to Trump, Vice President JD Vance said in an interview with Fox News.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA