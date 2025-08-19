TASS * (TELEGRAM) : USHAKOV, «I PUNTI CHIAVE DELLA TELEFONATA TRA I PRESIDENTI TRUMP E PUTIN, CONVERSAZIONE COSTRUTTIVA DI 40 MINUTI»

00.16 - martedì 19 agosto 2025

I punti chiave delle dichiarazioni dell’assistente del Cremlino Yury Ushakov a seguito della telefonata tra i presidenti di Russia e Stati Uniti:

Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una telefonata durata circa 40 minuti

La conversazione è stata franca e costruttiva

Trump ha informato Putin sui suoi colloqui con Vladimir Zelensky e con i leader europei

Putin e Trump hanno chiesto di continuare i colloqui diretti tra le delegazioni russa e ucraina

I due leader hanno discusso l’idea di aumentare il livello dei colloqui diretti tra Russia e Ucraina

Putin ha sottolineato l’importanza degli sforzi del leader statunitense per risolvere la crisi ucraina

Putin ha ringraziato Trump per l’ospitalità durante la sua recente visita in Alaska e per i progressi raggiunti al summit

Putin e Trump hanno concordato di mantenere uno stretto contatto sulla crisi ucraina e su altre questioni urgenti

Key takeaways from statements by Kremlin Aide Yury Ushakov following a phone call between the presidents of Russia and the US:

Vladimir Putin and Donald Trump held a phone call that lasted about 40 minutes

The conversation was frank and constructive

Trump briefed Putin on his talks with Vladimir Zelensky and European leaders

Putin and Trump called for continuing direct talks between Russian and Ukrainian delegations

The two leaders discussed the idea of increasing the level of direct Russia-Ukraine talks

Putin highlighted the importance of the US leader’s efforts to resolve the Ukraine crisis

Putin thanked Trump for hospitality during his recent visit to Alaska and the progress achieved at the summit

Putin and Trump agreed to maintain close contact on the Ukraine crisis and other pressing issues