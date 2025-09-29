TASS (TELEGRAM) * USA – POLIZIA GRAND BLANC «QUATTRO PERSONE UCCISE IN UNA SPARATORIA, NELLA CHIESA MORMONE DELLO STATO MICHIGAN» (VIDEO)

10.15 - lunedì 29 settembre 2025
Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria in una chiesa mormone nello Stato del Michigan, ha riferito il capo della polizia di Grand Blanc, William Rennie.
Video: TASS/Reuters
At least four people were killed in a shooting at a Mormon church in the state of Michigan, Grand Blanc City Police Chief William Rennie reported.
