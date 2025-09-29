Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * USA – POLIZIA GRAND BLANC «QUATTRO PERSONE UCCISE IN UNA SPARATORIA, NELLA CHIESA MORMONE DELLO STATO MICHIGAN» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.15 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Almeno quattro persone sono state uccise in una sparatoria in una chiesa mormone nello Stato del Michigan, ha riferito il capo della polizia di Grand Blanc, William Rennie.

Video: TASS/Reuters

///

At least four people were killed in a shooting at a Mormon church in the state of Michigan, Grand Blanc City Police Chief William Rennie reported.

Video: TASS/Reuters

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.