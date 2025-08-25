Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * USA: «INCENDI DEVASTANTI NELLA NAPA VALLEY, 2.800 ETTARI BRUCIATI IN CALIFORNIA» (VIDEO)

14.35 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli incendi negli Stati Uniti hanno inghiottito la regione vinicola della Napa Valley in California, con una stima dell’area bruciata che ora raggiunge quasi 2.800 ettari, secondo quanto riportato dalla ABC.

Video: TASS/Reuters/CAL FIRE LNU

Wildfires in the United States have engulfed the Napa Valley wine region in California, with the estimated burned area now reaching nearly 2,800 hectares, ABC reported.

Video: TASS/Reuters/CAL FIRE LNU

