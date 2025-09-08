TASS (TELEGRAM) * US OPEN: «ALCARAZ BATTE SINNER, ORA LO SPAGNOLO È IL NUOVO NUMERO UNO AL MONDO»

01.01 - lunedì 8 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Lo spagnolo Carlos Alcaraz guiderà la classifica ATP dopo la sua vittoria agli US Open di New York, domenica.
Ha battuto Jannik Sinner, che è il numero 1 del mondo dal 10 giugno 2024, nella finale del Grande Slam.
Spain’s Carlos Alcaraz will lead the ATP rankings after his win at the US Open in New York on Sunday.
He beat Jannik Sinner, who has been World No. 1 since June 10, 2024, in the grand slam final.
