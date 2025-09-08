Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * US OPEN: «ALCARAZ BATTE SINNER, ORA LO SPAGNOLO È IL NUOVO NUMERO UNO AL MONDO»

01.01 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Lo spagnolo Carlos Alcaraz guiderà la classifica ATP dopo la sua vittoria agli US Open di New York, domenica.

Ha battuto Jannik Sinner, che è il numero 1 del mondo dal 10 giugno 2024, nella finale del Grande Slam.

///
Spain’s Carlos Alcaraz will lead the ATP rankings after his win at the US Open in New York on Sunday.

He beat Jannik Sinner, who has been World No. 1 since June 10, 2024, in the grand slam final.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

