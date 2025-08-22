Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS * (TELEGRAM) : «UNGHERIA E SLOVACCHIA ACCUSANO L’UCRAINA, CHIEDONO INTERVENTO UE CONTRO GLI ATTACCHI ALL’OLEODOTTO DRUZHBA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.14 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Ungheria e la Slovacchia chiedono alla Commissione Europea di costringere l’Ucraina a fermare gli attacchi all’oleodotto Druzhba, secondo una lettera dei ministri degli Esteri dei due Paesi a Bruxelles.

///
Hungary and Slovakia call on the European Commission to force Ukraine to stop attacks on the Druzhba oil pipeline, according to a letter from the two countries’ foreign ministers to Brussels.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.