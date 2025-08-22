TASS * (TELEGRAM) : «UNGHERIA E SLOVACCHIA ACCUSANO L’UCRAINA, CHIEDONO INTERVENTO UE CONTRO GLI ATTACCHI ALL’OLEODOTTO DRUZHBA»

10.14 - venerdì 22 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Ungheria e la Slovacchia chiedono alla Commissione Europea di costringere l’Ucraina a fermare gli attacchi all’oleodotto Druzhba, secondo una lettera dei ministri degli Esteri dei due Paesi a Bruxelles.
Hungary and Slovakia call on the European Commission to force Ukraine to stop attacks on the Druzhba oil pipeline, according to a letter from the two countries’ foreign ministers to Brussels.
