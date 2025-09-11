07.14 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Mosca invita l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) a dare una valutazione dura e inequivocabile degli attacchi dell’Ucraina alla centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP), ha dichiarato il Rappresentante permanente della Russia presso l’organizzazione internazionale con sede a Vienna, Mikhail Ulyanov.

“Chiediamo ancora una volta con insistenza al Consiglio dei Governatori e alla leadership del Segretariato dell’Agenzia di dare una valutazione dura e inequivocabile di queste azioni sconsiderate dell’Ucraina (attacchi alla ZNPP e alla città di Energodar – TASS)”, ha detto durante una riunione del Consiglio dei Governatori dell’AIEA.

“Il continuo silenzio e la mancanza di volontà di chiamare le cose con il loro nome non fanno altro che incoraggiare Kiev a commettere ulteriori crimini. Le conseguenze di tali azioni potrebbero essere molto gravi”

Moscow calls on the International Atomic Energy Agency (IAEA) to give a tough and unequivocal assessment of Ukraine’s attacks on the Zaporozhye Nuclear Power Plant (ZNPP), Russia’s Permanent Representative to the Vienna-based international organization Mikhail Ulyanov said.

“We once again insistently call on the Board of Governors and the leadership of the Agency Secretariat to give a tough and unambiguous assessment of these reckless actions of Ukraine (strikes on the ZNPP and the city of Energodar – TASS),” he said at a meeting of the IAEA Board of Governors.

“The continued silence and unwillingness to call a spade a spade only encourages Kiev to commit further crimes. The consequences of such actions could indeed be very serious.”