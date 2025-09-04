Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS TELEGRAM) * UFFICIO PRIMO MINISTRO BRITANNICO STARMER: «LA COALIZIONE DEI VOLENTEROSI È DISPONIBILE A FORNIRE MISSILI A LUNGO RAGGIO ALL’UCRAINA»

16.47 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I paesi della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi si sono dichiarati disponibili a fornire all’Ucraina missili a lungo raggio, secondo una dichiarazione dell’ufficio del Primo Ministro britannico Keir Starmer in seguito alla sua partecipazione a una riunione virtuale del gruppo.
“Ha anche ringraziato i pianificatori militari e i Capi di Stato Maggiore della Difesa per il loro continuo e rapido lavoro volto a garantire che una forza potesse essere schierata in caso di cessate il fuoco”, ha aggiunto l’ufficio del Primo Ministro.

 

Countries of the so-called Coalition of the Willing have expressed readiness to supply Ukraine with long-range missiles, according to a statement from the office of British Prime Minister Keir Starmer following his participation in a virtual meeting of the group.
“He also thanked military planners and Chiefs of Defense for their ongoing and rapid work to ensure a force could deploy in the event of a ceasefire,” the PM’s office added.

