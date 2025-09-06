TASS (TELEGRAM) * «UCRAINA VERSO L’UE, FICO AVVERTE SUI TEMPI LUNGHI DELL’ADESIONE»

16.48 - sabato 6 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’UE sarà lungo e complesso e richiederà il pieno rispetto di tutti i criteri di adesione, ha dichiarato il Primo Ministro slovacco Robert Fico.

“Il processo potrebbe richiedere molto tempo”, ha sottolineato Fico.

Fico ha avvertito che gli Stati più grandi dell’UE potrebbero porre ostacoli significativi a causa di potenziali cambiamenti nelle politiche agricole e finanziarie, ma ha confermato che Bratislava sostiene la candidatura dell’Ucraina all’UE ed è pronta a condividere la propria esperienza di adesione.

Ukraine’s path to EU membership will be long and complex, requiring full compliance with all accession criteria, Slovak Prime Minister Robert Fico stated.

“The process could take a very long time,” Fico emphasized.

Fico warned that larger EU states may pose significant obstacles due to potential shifts in agricultural and financial policies, but confirmed that Bratislava backs Ukraine’s EU bid and is ready to share its own accession experience.