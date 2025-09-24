Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * UCRAINA: RUBIO A LAVROV, «NECESSARI PASSI PER LA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO IN UCRAINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.46 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Durante l’incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha sottolineato la necessità di compiere passi per risolvere il conflitto in Ucraina. Ha annunciato il Dipartimento di Stato americano.

///

During the meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, US Secretary of State Marco Rubio stressed the need for steps to resolve the conflict in Ukraine, the US State Department announced.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.