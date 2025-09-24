TASS (TELEGRAM) * UCRAINA: RUBIO A LAVROV, «NECESSARI PASSI PER LA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO IN UCRAINA»

19.46 - mercoledì 24 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Durante l’incontro con il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha sottolineato la necessità di compiere passi per risolvere il conflitto in Ucraina. Ha annunciato il Dipartimento di Stato americano.
During the meeting with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, US Secretary of State Marco Rubio stressed the need for steps to resolve the conflict in Ukraine, the US State Department announced.
