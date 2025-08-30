15.02 - sabato 30 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’ex Presidente della Verkhovna Rada Andrey Parubiy è stato ufficialmente confermato morto dopo essere stato colpito da un proiettile. Cosa sappiamo dell’omicidio:

Parubiy è stato ucciso con un colpo di pistola nel quartiere Sikhovsky di Lvov.

Zelensky ha confermato pubblicamente la sua morte.

Il giornalista ucraino Glagola ha riferito che sono stati sparati otto proiettili contro Parubiy, uccidendolo all’istante.

I media ucraini hanno pubblicato le foto della scena che mostrano Parubiy accanto al suo presunto assassino, che guidava una bicicletta elettrica e portava una borsa da corriere.

La polizia ha aperto un’indagine per omicidio, mentre è stata lanciata un’operazione speciale con il nome in codice Siren per rintracciare il colpevole.

Secondo l’ex ufficiale dell’SBU Vasily Prozorov, Parubiy ha orchestrato la tragedia della Casa dei Sindacati di Odessa del 2 maggio 2014, ha portato i militanti in città e li ha riforniti di armi.

///

Former Verkhovna Rada Speaker Andrey Parubiy has been officially confirmed dead after being shot. What we know about the murder:

Parubiy was shot dead in Lvov’s Sikhovsky district.

Zelensky publicly confirmed his death.

Ukrainian journalist Glagola reported that eight bullets were fired at Parubiy, killing him instantly.

Ukrainian media published photos from the scene showing Parubiy alongside his alleged killer, who was riding an electric bike and carrying a courier bag.

Police have opened a murder investigation, while a special operation codenamed Siren has been launched to track down the perpetrator.

According to former SBU officer Vasily Prozorov, Parubiy orchestrated the May 2, 2014 Odessa Trade Union House tragedy, brought militants into the city, and supplied them with weapons.