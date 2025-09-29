TASS (TELEGRAM) * TV2: «JET DANESE DECOLLA PER SOSPETTA ATTIVITÀ DI DRONI SUL MAR BALTICO, DIROTTATI AEREI CIVILI NORVEGESI»

07.41 - lunedì 29 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Royal Danish Air Force ha fatto decollare un jet da combattimento a causa della potenziale attività dei droni sul Mar Baltico, ha riferito TV2, citando la polizia locale.
Diversi aerei civili norvegesi sono stati reindirizzati verso altri aeroporti, secondo il canale televisivo NRK.
The Royal Danish Air Force has scrambled a fighter jet amid the potential drone activity over the Baltic Sea, TV2 reported, citing the local police.
Several Norwegian civilian planes have been redirected to other airports, according to the NRK TV channel.
