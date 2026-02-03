Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TV LIBYA AL-AHRAR: «SAIF AL-ISLAM (FIGLIO DELL’EX LEADER LIBICO MUAMMAR GHEDDAFI) È STATO UCCISO NELLA CITTÀ DI ZINTAN»

20.45 - martedì 3 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Saif al-Islam, figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, è stato ucciso nella città di Zintan, nella Libia occidentale, secondo quanto riportato dal canale televisivo Libya al-Ahrar.

Secondo fonti vicine ad al-Islam, egli sarebbe stato aggredito da militanti non identificati.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’incidente.

///

Saif al-Islam, the son of former Libyan leader Muammar Gaddafi, has been killed in the western Libyan city of Zintan, the Libya al-Ahrar TV channel reported.

According to sources close to al-Islam, he was attacked by unknown militants. No further details about the incident have been disclosed.

