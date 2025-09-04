TASS (TELEGRAM) * TSIVILYOV (MINISTRO ENERGIA), «RUSSIA-CINA, AL VIA L’ACCORDO PER 106 MILIARDI DI METRI CUBI DI GAS ALL’ANNO»

06.56 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro dell’Energia russo Sergey Tsivilyov in un’intervista con il canale televisivo Rossiya-24 a margine dell’EEF:

La Russia e la Cina hanno firmato documenti per la fornitura di 106 miliardi di metri cubi di gas all’anno

Rosneft e la Cina hanno concordato una fornitura aggiuntiva di 2,5 milioni di tonnellate di petrolio all’anno attraverso il Kazakistan

Zarubezhneft e il Vietnam hanno concordato ulteriori progetti

L’industria carbonifera russa mantiene i volumi di produzione al livello del 2024

La legge sull’estrazione mineraria e il suo divieto in alcune regioni hanno avuto un impatto positivo sul settore energetico russo

#EEF2025

Key takeaways from statements of Russian Energy Ministry Sergey Tsivilyov in an interview with the Rossiya-24 TV channel on the sidelines of the EEF:

Russia and China signed documents for the supply of 106 bcm of gas per year

Rosneft and China agreed on an additional supply of 2.5 mln tons of oil per year via Kazakhstan

Zarubezhneft and Vietnam agreed on additional projects

Russia’s coal industry keeps production volumes at 2024 level

The law on mining and its ban in a number of regions had a positive impact on the Russian energy sector

#EEF2025