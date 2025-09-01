TASS (TELEGRAM) * TRUMP «WASHINGTON ORA È LIBERA DAL CRIMINE, GUARDIA NAZIONALE DECISIVA IN 12 GIORNI»

06.20 - lunedì 1 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Donald Trump ha annunciato che la Guardia Nazionale è riuscita a liberare Washington dal crimine in meno di due settimane.
“DC è ora una zona libera dal crimine, in soli 12 giorni”, ha scritto su Truth Social.
Donald Trump has announced that the National Guard managed to rid Washington of crime in less than two weeks.
“DC is now a crime free zone, in just 12 days,” he wrote on Truth Social.
