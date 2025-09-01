Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TRUMP «WASHINGTON ORA È LIBERA DAL CRIMINE, GUARDIA NAZIONALE DECISIVA IN 12 GIORNI»

06.20 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Donald Trump ha annunciato che la Guardia Nazionale è riuscita a liberare Washington dal crimine in meno di due settimane.

“DC è ora una zona libera dal crimine, in soli 12 giorni”, ha scritto su Truth Social.

///
Donald Trump has announced that the National Guard managed to rid Washington of crime in less than two weeks.

“DC is now a crime free zone, in just 12 days,” he wrote on Truth Social.

