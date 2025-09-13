TASS (TELEGRAM) * TRUMP: «PRONTO AD IMPORRE SANZIONI ALLA RUSSIA, SE TUTTI I MEMBRI NATO SMETTERANNO DI ACQUISTARE PETROLIO»

14.14 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a imporre dure sanzioni alla Russia se tutti i membri della NATO agiranno insieme e smetteranno di acquistare il suo petrolio.

Secondo il leader statunitense, la NATO non è pienamente impegnata a “vincere” Ha anche definito “scioccante” l’acquisto di petrolio dalla Russia da parte di alcuni Paesi dell’Alleanza, aggiungendo che questo ha indebolito la posizione negoziale dell’Alleanza.

“Se la NATO fa come dico io, la guerra finirà rapidamente e tutte quelle vite saranno salvate! Altrimenti, state solo sprecando il mio tempo e il tempo, l’energia e il denaro degli Stati Uniti”, ha sottolineato Trump in un post sulla sua pagina Truth Social.

///

US President Donald Trump said that he is ready to impose tough sanctions on Russia if all NATO members act together and stop buying its oil.

According to the US leader, NATO is not fully committed to “winning.” He also called the purchase of oil from Russia by some alliance countries “shocking,” adding that this has weakened the alliance’s negotiating position.

“If NATO does as I say, the war will end quickly, and all of those lives will be saved! If not, you are just wasting my time, and the time, energy, and money of the United States,” Trump emphasized in a post on his Truth Social page.