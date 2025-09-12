TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «PARTECIPERÒ AL FUNERALE DI CHARLIE KIRK, ANDAVA D’ACCORDO CON I GIOVANI»

06.00 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che parteciperà al funerale dell’attivista politico americano Charlie Kirk, ucciso nello Stato dello Utah.

“Andrò al funerale di Charlie in Arizona, mi hanno chiesto di andare e credo di avere l’obbligo di farlo”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti sul prato sud della Casa Bianca giovedì.

“Andava d’accordo con i giovani. Non ho mai visto nulla di simile e poi mi ha aiutato molto”, ha spiegato il leader americano, descrivendo Kirk come un “grande fattore” nella sua capacità di assicurarsi il sostegno dei giovani nelle elezioni presidenziali.

///

US President Donald Trump announced that he will attend the funeral of American political activist Charlie Kirk, who was killed in the state of Utah.

“I’m going to go to Charlie’s funeral in Arizona, and they’ve asked me to go, and I think I have an obligation to do so,” he added while responding to journalists’ questions on the South Lawn of the White House on Thursday.

“He got along with young people. I’ve never seen anything like it and then he really helped me a lot,” the American leader explained, describing Kirk as a “big factor” in his ability to secure youth support in the presidential election.