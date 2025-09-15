Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * TRUMP: «NUOVA SALA DA BALLO ALLA CASA BIANCA, PROGETTO DA 200 MILIONI DI DOLLARI»

13.53 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’amministrazione Trump ha iniziato la costruzione di una sala da ballo da 200 milioni di dollari alla Casa Bianca, come riporta il Washington Post.

La struttura di 8.400 metri quadrati sarà in grado di ospitare fino a 650 persone.

The Trump administration has begun construction of a $200 million ballroom at the White House, The Washington Post reported.

The 8,400-square-meter facility will be able to accommodate up to 650 people.

