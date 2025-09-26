TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «NON CHIAMERÒ MAI NESSUNO TIGRE DI CARTA, MA LA RUSSIA HA SPESO MILIONI E MILIONI DI DOLLARI IN BOMBE E MISSILI E NON HA GUADAGNATO NESSUNA TERRA»

00.02 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Donald Trump ha nuovamente invocato l’espressione “tigre di carta” commentando le azioni della Russia nel conflitto militare in Ucraina.

“Non chiamerò mai nessuno tigre di carta, ma la Russia ha speso milioni e milioni di dollari in bombe, missili, munizioni e vite, le loro vite, e non ha guadagnato praticamente nessuna terra”, ha detto il leader statunitense ai giornalisti durante un incontro con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla Casa Bianca.

“Penso che sia giunto il momento di fermarsi. Lo penso davvero”, ha aggiunto Trump, riferendosi alle ostilità in Ucraina.

///

Donald Trump once again invoked the phrase “paper tiger” while commenting on Russia’s actions in the military conflict in Ukraine.

“I’m not going to ever call anybody a paper tiger, but Russia spent millions and millions of dollars on bombs, missiles, ammunition, and lives, their lives, and they’ve gained virtually no land,” the US leader told reporters during a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the White House.

“I think it’s time to stop. I really do,” Trump added, referring to the hostilities in Ukraine.