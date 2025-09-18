TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «MI ASPETTO BUONE NOTIZIE”, PER QUANTO RIGUARDA L’ACCORDO IN UCRAINA»

17.29 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Donald Trump ha detto di aspettarsi “buone notizie” per quanto riguarda l’accordo in Ucraina. Stiamo lavorando molto duramente su Israele e Gaza. Quello che sta accadendo laggiù è complesso, ma sarà fatto bene. Ha detto Trump in una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro britannico Keir Starmer. E allo stesso modo, la Russia e l’Ucraina saranno risolte, ha sottolineato.

Donald Trump said he expects “good news” with regards to the settlement in Ukraine.

“We’re working very hard on Israel and Gaza. What’s happening over there is complex, but it’s going to get done right,” Trump said at a joint press conference with UK Prime Minister Keir Starmer.

“And likewise, Russia and Ukraine will get done,” he pointed out.