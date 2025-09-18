TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «LA MINACCIA DI UN’ESCALATION DEL CONFLITTO IN UCRAINA VERSO LA TERZA GUERRA MONDIALE È PASSATA»

18.10 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La minaccia di un’escalation del conflitto in Ucraina verso la Terza Guerra Mondiale è passata, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“È una guerra che avrebbe potuto essere la Terza Guerra Mondiale. Non credo che ci arriveremo ora”, ha detto in una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro britannico Keir Starmer nella sua residenza di campagna a Chequers.

///

The threat of the conflict in Ukraine escalating into World War III has passed, US President Donald Trump stated.

“That’s a war that could have been World War III. I don’t think we’re going to be there now,” he said at a joint press conference with UK Prime Minister Keir Starmer at his country residence in Chequers.