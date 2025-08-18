TASS * (TELEGRAM) : «TRUMP INTERROMPE I COLLOQUI, CHIAMA PUTIN IN UN MOMENTO CRUCIALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto i suoi colloqui con Vladimir Zelensky e i leader europei per chiamare il Presidente russo Vladimir Putin, riferisce il quotidiano tedesco Bild, citando il suo vice caporedattore Paul Ronzheimer.
Secondo Bild, si prevede che le consultazioni della Casa Bianca continueranno dopo la telefonata.
Nel frattempo, il media ucraino Hromadske – News riferisce che l’incontro alla Casa Bianca è terminato.
///
US President Donald Trump interrupted his talks with Vladimir Zelensky and European leaders to call Russian President Vladimir Putin, Germany’s Bild newspaper reports, citing its Deputy Editor-in-Chief Paul Ronzheimer.
According to Bild, the White House consultations are expected to continue after the call.
Meanwhile, Ukraine’s Hromadske – News media outlet reports that the White House meeting is over.