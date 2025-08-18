Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * (TELEGRAM) : «TRUMP INTERROMPE I COLLOQUI, CHIAMA PUTIN IN UN MOMENTO CRUCIALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
23.35 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha interrotto i suoi colloqui con Vladimir Zelensky e i leader europei per chiamare il Presidente russo Vladimir Putin, riferisce il quotidiano tedesco Bild, citando il suo vice caporedattore Paul Ronzheimer.

Secondo Bild, si prevede che le consultazioni della Casa Bianca continueranno dopo la telefonata.

Nel frattempo, il media ucraino Hromadske – News riferisce che l’incontro alla Casa Bianca è terminato.

///
US President Donald Trump interrupted his talks with Vladimir Zelensky and European leaders to call Russian President Vladimir Putin, Germany’s Bild newspaper reports, citing its Deputy Editor-in-Chief Paul Ronzheimer.

According to Bild, the White House consultations are expected to continue after the call.

Meanwhile, Ukraine’s Hromadske – News media outlet reports that the White House meeting is over.

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.