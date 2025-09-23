TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «I PAESI DELLA NATO DOVREBBERO ABBATTERE GLI AEREI RUSSI CHE VIOLANO IL LORO SPAZIO AEREO»

20.17 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Durante un incontro con Vladimir Zelensky a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto affermativamente quando i giornalisti gli hanno chiesto se i Paesi della NATO dovrebbero abbattere gli aerei russi che violano il loro spazio aereo.

Quando gli è stato chiesto di chiarire se gli Stati Uniti sono pronti ad assistere gli alleati della NATO in questo senso, Trump ha spiegato che “dipende dalle circostanze”.

///

During a meeting with Vladimir Zelensky on the sidelines of the UN General Assembly, US President Donald Trump answered in the affirmative when asked by reporters whether NATO countries should shoot down Russian aircraft that violate their airspace.

When asked to clarify whether the US was ready to assist its NATO allies in this regard, Trump explained that it “depends on the circumstances.”