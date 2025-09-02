Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «TRUMP HA GUADAGNATO PIÙ CON LA CRIPTOVALUTA IN UN SOLO GIORNO CHE CON L’IMMOBILIARE IN TUTTA LA SUA VITA»

17.43 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Trump ha guadagnato più con la criptovaluta in un solo giorno che con l’immobiliare in tutta la sua vita, ha scritto il giornale WSJ.

La famiglia di Trump possiede poco meno di un quarto di tutti i token di World Liberty Financial. In un solo giorno, i guadagni del clan sono aumentati di oltre 5 miliardi di dollari.

Trump earned more in cryptocurrency in one day than he did in real estate in his entire life, the WSJ newspaper wrote.

Trump’s family owns just under a quarter of all World Liberty Financial tokens. In one day, the clan’s gains increased by more than $5 bln.

