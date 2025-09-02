Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TRUMP: «GLI USA HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO UNA NAVE CHE PRESUMIBILMENTE TRASPORTAVA DROGA AL LARGO DELLE COSTE DEL VENEZUELA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
22.32 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave che presumibilmente trasportava droga al largo delle coste del Venezuela, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti.

“Negli ultimi minuti abbiamo letteralmente abbattuto una barca, una barca che trasportava droga, con molta droga a bordo”, ha detto, senza fornire ulteriori dettagli.

///
The United States opened fire at a ship allegedly carrying drugs off Venezuela’s coast, US President Donald Trump told journalists.

“We just over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug carrying boat, lot of drugs in that boat,” he said, giving no further details.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.