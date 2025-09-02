TASS (TELEGRAM) * TRUMP: «GLI USA HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO UNA NAVE CHE PRESUMIBILMENTE TRASPORTAVA DROGA AL LARGO DELLE COSTE DEL VENEZUELA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave che presumibilmente trasportava droga al largo delle coste del Venezuela, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti.
“Negli ultimi minuti abbiamo letteralmente abbattuto una barca, una barca che trasportava droga, con molta droga a bordo”, ha detto, senza fornire ulteriori dettagli.
///
The United States opened fire at a ship allegedly carrying drugs off Venezuela’s coast, US President Donald Trump told journalists.
“We just over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug carrying boat, lot of drugs in that boat,” he said, giving no further details.