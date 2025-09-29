TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «FILM PRODOTTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI, HO INTENZIONE DI IMPORRE TARIFFE DI IMPORTAZIONE DEL 100%»

16.28 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre tariffe di importazione del 100% su “tutti i film prodotti al di fuori degli Stati Uniti”.

Sulla sua pagina Truth Social, ha dichiarato che altri Paesi hanno rubato il business del cinema agli Stati Uniti “come le caramelle a un bambino”.

“La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita”, ha scritto Trump.

///

Donald Trump has announced plans to impose 100% import tariffs on “any and all movies that are made outside of the United States.”

On his Truth Social page, he stated that other countries had stolen the movie business from the US “just like candy from a baby.”

“California, with its weak and incompetent Governor, has been particularly hard hit,” Trump wrote.