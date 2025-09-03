TASS (TELEGRAM) * «TRUMP ESCLUDE CHE LA PARATA MILITARE CINESE SIA UNA SFIDA AGLI STATI UNITI»

06.51 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump ha detto di non considerare l’imminente parata militare della Cina del 3 settembre – alla quale parteciperanno Putin e Kim Jong Un – come una sfida a Washington.

“Assolutamente no. La Cina ha bisogno di noi”, ha detto Trump alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto se considerava l’evento una sfida agli Stati Uniti.

“No, non lo vedo affatto”, ha ribadito il Presidente.

“Ho un ottimo rapporto con il Presidente Xi, come sapete, ma la Cina ha bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro”, ha sottolineato Trump.

///

Trump said he does not view China’s upcoming military parade on September 3 — to be attended by Putin and Kim Jong Un — as a challenge to Washington.

“Not at all. China needs us,” Trump said at the White House when asked whether he considered the event a challenge to the US.

“No, I don’t see that at all,” the president reiterated.

“I have a very good relationship with President Xi as you know, but China needs us much more than we need them,” Trump stressed.