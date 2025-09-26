TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «È PROBABILE CHE SIA STATO RAGGIUNTO UN ACCORDO PER RISOLVERE IL CONFLITTO NELLA STRISCIA DI GAZA»

18.18 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

È probabile che sia stato raggiunto un accordo per risolvere il conflitto nella Striscia di Gaza, ha detto Donald Trump parlando ai giornalisti sul prato sud della Casa Bianca.

“Sembra che abbiamo un accordo su Gaza. Penso che sia un accordo che permetterà di riavere gli ostaggi. Sarà un accordo che porrà fine alla guerra”, ha sottolineato Trump.

A deal to resolve the conflict in the Gaza Strip has likely been reached, Donald Trump said while speaking to reporters on the South Lawn of the White House.

“It’s looking like we have a deal on Gaza. I think it’s a deal that will get the hostages back. It’s going to be a deal that will end the war,” Trump pointed out.