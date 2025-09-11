TASS (TELEGRAM) * «TRUMP CONDANNA LA VIOLENZA POLITICA, PROMETTE DI IDENTIFICARE I RESPONSABILI DEGLI ATTACCHI»

07.12 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è impegnato a ritenere responsabili tutti gli istigatori alla violenza e alla persecuzione politicamente motivata.

“La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità e ad altre violenze politiche, comprese le organizzazioni che hanno finanziato e sostenuto, nonché coloro che danno la caccia ai giudici, ai funzionari delle forze dell’ordine e a tutti coloro che portano ordine nel nostro Paese”, ha detto in un discorso video sulla sua piattaforma Truth Social dopo l’assassinio del politico conservatore Charlie Kirk.

“La violenza e l’omicidio sono la tragica conseguenza della demonizzazione di coloro con cui si è in disaccordo, giorno dopo giorno, anno dopo anno”, ha detto.

“La violenza politica della sinistra radicale ha ferito troppe persone innocenti e ha tolto troppe vite”

///

US President Donald Trump has pledged to hold responsible all instigators to violence and politically motivated persecution.

“My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that funded and supported as well as those who go after judges, law enforcement officials and everyone else who brings order to our country,” he said in a video address on his Truth Social platform after the assassination of conservative politician Charlie Kirk.

“Violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year,” he said.

“Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives.”