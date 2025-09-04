TASS (TELEGRAM) * «TRUMP CHIEDE ALL’EUROPA DI FERMARE GLI ACQUISTI PETROLIFERI DALLA RUSSIA, PRESSIONI ANCHE SU PECHINO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in una conversazione telefonica con i partecipanti alla riunione della ‘coalizione dei volenterosi’ a Parigi che i Paesi europei dovrebbero smettere di acquistare petrolio dalla Russia, ha riferito Reuters, citando un funzionario della Casa Bianca.
L’agenzia di stampa ha citato la fonte dicendo che “la Russia ha ricevuto 1,1 miliardi di euro di vendite di carburante dall’UE in un anno”
Il funzionario ha aggiunto che il leader statunitense “ha anche sottolineato che i leader europei devono fare pressione economica sulla Cina” per mantenere i legami commerciali con la Russia.
US President Donald Trump said in a telephone conversation with participants of the “coalition of the willing” meeting in Paris that European countries should stop buying oil from Russia, Reuters reported, citing a White House official.
The news agency quoted the source as saying that “Russia received 1.1 billion euros in fuel sales from the EU in one year.”
The official added that the US leader “also emphasized that European leaders must place economic pressure on China” for maintaining trade ties with Russia.