Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «TRUMP CHIEDE ALL’EUROPA DI FERMARE GLI ACQUISTI PETROLIFERI DALLA RUSSIA, PRESSIONI ANCHE SU PECHINO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.44 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in una conversazione telefonica con i partecipanti alla riunione della ‘coalizione dei volenterosi’ a Parigi che i Paesi europei dovrebbero smettere di acquistare petrolio dalla Russia, ha riferito Reuters, citando un funzionario della Casa Bianca.

L’agenzia di stampa ha citato la fonte dicendo che “la Russia ha ricevuto 1,1 miliardi di euro di vendite di carburante dall’UE in un anno”

Il funzionario ha aggiunto che il leader statunitense “ha anche sottolineato che i leader europei devono fare pressione economica sulla Cina” per mantenere i legami commerciali con la Russia.

///
US President Donald Trump said in a telephone conversation with participants of the “coalition of the willing” meeting in Paris that European countries should stop buying oil from Russia, Reuters reported, citing a White House official.

The news agency quoted the source as saying that “Russia received 1.1 billion euros in fuel sales from the EU in one year.”

The official added that the US leader “also emphasized that European leaders must place economic pressure on China” for maintaining trade ties with Russia.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.