TASS * (TELEGRAM) : «TRUMP CHIEDE A ZELENSKY FLESSIBILITÀ NEI NEGOZIATI, L’UCRAINA AL CENTRO DEL CONFRONTO»

14.12 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Vladimir Zelensky deve mostrare flessibilità nei colloqui per l’insediamento dell’Ucraina.

Putin e Zelensky prenderanno tutte le decisioni ai colloqui, poiché gli Stati Uniti sono lontani da questo conflitto, dice Trump.

Né restituire la Crimea all’Ucraina né l’adesione di Kiev alla NATO sono possibili, dice Trump.

Trump promette nessun soldato USA in Ucraina mentre è in carica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Francia e Germania vogliono schierare truppe in Ucraina senza creare problemi con la Russia.

 

US President Donald Trump has said that Vladimir Zelensky must display flexibility in the Ukrainian settlement talks.

