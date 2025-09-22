TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «CHARLIE KIRK MI CHIESE DI SALVARE CHICAGO DAL CRIMINE, LO FAREMO»

07.34 - lunedì 22 settembre 2025

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che poco prima della sua morte, l’attivista conservatore Charlie Kirk gli aveva chiesto di combattere il crimine a Chicago, nell’Illinois, e di ristabilire l’ordine. Una delle ultime cose che mi ha detto è stata: “La prego, signore, salvi Chicago”. Lo faremo. Salveremo Chicago da un crimine orribile. Ha detto il Presidente degli Stati Uniti durante una cerimonia di addio al politico ucciso nella città di Glendale, in Arizona.

US President Donald Trump stated that shortly before his death, conservative activist Charlie Kirk had asked him to combat crime in Chicago, Illinois, and restore order there.

“One of the last things he said to me is, please, sir, save Chicago. We’re going to do that. We’re going to save Chicago from horrible crime,” the US president said at a farewell ceremony for the slain politician in the city of Glendale, Arizona.