TASS (TELEGRAM) * «TRUMP BLOCCA LA PROTEZIONE DEI SERVIZI SEGRETI A KAMALA HARRIS, REVOCATA LA DIRETTIVA BIDEN»

18.18 - venerdì 29 agosto 2025

Trump ha ordinato che all’ex Vicepresidente ed ex candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris sia impedito di ricevere la protezione di sicurezza governativa fornita dagli agenti dei Servizi Segreti, ha riferito la CNN.

Secondo l’emittente, alla Harris erano stati concessi sei mesi di protezione dopo la fine del suo mandato, che doveva essere esteso per un altro anno in base a una direttiva firmata da Biden poco prima di lasciare l’incarico. L’ordine di Trump ha revocato questa direttiva.

“Con la presente si autorizza la cessazione di tutte le procedure di sicurezza precedentemente autorizzate dal Memorandum Esecutivo, oltre a quelle richieste dalla legge, per la seguente persona, con effetto dal 1° settembre 2025: Ex Vicepresidente Kamala D. Harris”, ha detto la CNN citando il documento, che si rivolge ai Servizi Segreti.

Trump has ordered that former Vice President and ex-Democratic presidential candidate Kamala Harris be barred from receiving government security protection provided by Secret Service agents, CNN reported.

According to the broadcaster, Harris had been granted six months of protection after her term ended, which was set to be extended for another year under a directive signed by Biden shortly before leaving office. Trump’s order revoked this directive.

“You are hereby authorized to discontinue any security-related procedures previously authorized by Executive Memorandum, beyond those required by law, for the following individual, effective September 1, 2025: Former Vice President Kamala D. Harris,” CNN quoted the document, addressing the Secret Service, as saying.