TASS * (TELEGRAM) : «TRUMP APRE AD UN POSSIBILE INCONTRO PUTIN-ZELENSKY, MA CON SCARSI RISULTATI ATTESI»

19.47 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump non ha escluso che un potenziale incontro tra Vladimir Putin e Vladimir Zelensky possa non produrre il risultato desiderato, ma ha comunque detto che potrebbe prendervi parte.

///
Trump did not rule out that a potential meeting between Vladimir Putin and Vladimir Zelensky might fail to yield the desired result, but still said he could take part in it.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Trump ha detto che deciderà in due settimane di chi è la colpa per lo stallo dei colloqui di pace in Ucraina.

///
Trump has said he will decide in two weeks who is to blame for a standstill in the Ukraine peace talks.

