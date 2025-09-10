TASS (TELEGRAM) * «TRUMP APERTO A PROGETTI CON LA RUSSIA, VANCE CONFERMA LA DISPONIBILITÀ DOPO LA PACE IN UCRAINA»

15.07 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non vede alcun motivo per isolare la Russia dal punto di vista economico ed è pronto a collaborare su un’ampia gamma di progetti dopo la risoluzione della crisi ucraina, ha dichiarato il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance nella trasmissione One America News Network.

“Il Presidente è stato molto aperto sia con gli europei che con i russi: non vede alcun motivo per cui dovremmo isolare economicamente la Russia, se non per la continuazione del conflitto. Vuole che le uccisioni si fermino. E dall’altro lato della pace, è molto aperto a tutta una serie di accordi economici che sono vantaggiosi per gli Stati Uniti”, ha detto Vance.

///

US President Donald Trump sees no reason in isolating Russia economically and is ready to cooperate on a wide range of projects after the Ukrainian crisis is resolved, U.S. Vice President JD Vance said on the air of the One America News Network.

“The President was very opened both with the Europeans and the Russians that he sees no reason why we should economically isolate Russia except for the continuation of the conflict. He wants the killing to stop. And on the other side of peace he is very open to a whole host of economic arrangements that are beneficial to the United States,” Vance said.