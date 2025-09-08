TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «ALCUNI LEADER EUROPEI ARRIVERANNO NEGLI STATI UNITI L’8 E IL 9 SETTEMBRE, PER DISCUTERE DELLA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO IN UCRAINA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Alcuni leader europei arriveranno negli Stati Uniti l’8 e il 9 settembre per discutere della risoluzione del conflitto in Ucraina, ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
“Abbiamo delle discussioni molto interessanti, sapete. L’Europa, alcuni leader europei verranno nel nostro Paese lunedì o martedì, e individualmente”, ha detto il leader statunitense.
A number of European leaders will arrive in the United States on September 8 and 9 to discuss resolving the Ukraine conflict, US President Donald Trump announced.
“We have some very interesting discussions, you know. Europe, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually,” the US leader said.