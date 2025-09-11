Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TOMCZYK,«LA POLONIA È PRONTA A SCHIERARE 40 MILA SOLDATI LUNGO IL CONFINE CON LA BIELORUSSIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.24 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Polonia è pronta a schierare circa 40.000 soldati lungo il confine con la Bielorussia nei prossimi giorni, in risposta alle prossime esercitazioni bielorusso-russe Zapad-2025, secondo il Vice Ministro della Difesa Cezary Tomczyk.

Ha definito Zapad-2025 come un’esercitazione offensiva e ha sottolineato che l’esercito polacco si è preparato ampiamente per questo evento. “La Polonia si sta preparando per Zapad-2025 da molti mesi”, ha osservato Tomczyk.

///

Poland is set to deploy approximately 40,000 troops along its border with Belarus in the coming days, in response to the upcoming Belarusian-Russian Zapad-2025 exercises, according to Deputy Defense Minister Cezary Tomczyk.

He characterized Zapad-2025 as an offensive drill and emphasized that the Polish military has been preparing extensively for this event. “Poland has been preparing for Zapad-2025 for many months,” Tomczyk noted.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.