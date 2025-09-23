TASS (TELEGRAM) * TOKAYEV, «HO INCONTRATO ZELENSKY A NEW YORK, LO HO INVITATO A CERCARE UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA AL CONFLITTO»

07.24 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha avuto un incontro con l’ucraino Vladimir Zelensky a New York, consigliandogli di cercare una soluzione diplomatica al conflitto in corso nel Paese, ha dichiarato l’ufficio stampa presidenziale kazako in un comunicato.

“A margine dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente Kassym-Jomart Tokayev ha incontrato Vladimir Zelensky… Il Presidente del Kazakistan ha espresso la sua opinione che in una situazione così complicata sia necessario proseguire il lavoro diplomatico per trovare il modo di porre fine al conflitto”, si legge nel comunicato.

“Zelensky ha illustrato il suo punto di vista sulla situazione in Ucraina”, ha aggiunto il servizio stampa.

///

Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev held a meeting with Ukraine’s Vladimir Zelensky in New York advising him to seek a diplomatic solution to the country’s ongoing conflict, the Kazakh presidential press office said in a statement.

“On the sidelines of the 80th session of the UN General Assembly, President Kassym-Jomart Tokayev met with Vladimir Zelensky… The President of Kazakhstan voiced his opinion that under such extremely complicated situation it should be necessary to carry on with diplomatic work in order to find ways to end the conflict,” the statement reads.

“Zelensky outlined his point of view regarding the situation in Ukraine,” the press service added.